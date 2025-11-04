Что рассказал Алексей Кулеба?

А уже с 28 октября начали отопительный сезон для частных домохозяйств, о чем рассказал Вице-премьер Министр по восстановлению Украины – Министр развития общин и территорий Алексей Кулеба для 24 Канала.

Отопительный сезон стартовал планово – с 15 октября начался отопительный сезон для социальной сферы. С 28 октября начался отопительный сезон для частных домохозяйств,

– сообщил Кулеба.

Также он отметил важность защиты энергетики в стране. Согласно словам министра, строительство защиты энергообъектов продолжается постоянно еще с 2023 года. Именно тогда Россия начала прицельно бить по критической инфраструктуре Украины.

В частности, в 2023 году было согласовано решение защитить крупнейшие энергетические объекты Укрэнерго комплексом мероприятий, среди которых и физические. Всего это около сотни крупных элементов, которые нуждались в защите.

Из этого числа 46 элементов на 22 подстанциях защищало Агентство восстановления. Из них – 38 элементов полностью выполнены. Еще 8 готовы на 90% и будут выполнены до конца года.

Обратите внимание! Алексей Кулеба отметил, что россияне каждый раз меняют тактику ударов, в соответствии с этим адаптируются и решения украинской власти. Однако далеко не все они являются публичными по причинам безопасности.

Что еще говорили в правительстве?

Украина уже имеет 1,36 миллиарда евро для импорта газа. Об этом сообщила Юлия Свириденко.

Деньги удалось обеспечить при поддержке европейских партнеров и международных финансовых институтов. В частности уже обеспечили источники поступления 70% средств и работают над закрытием потребности до 100%.