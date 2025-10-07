Где в Украине уже включили отопительный сезон?

Подробнее о начале отопительного сезона 2025-2026 годов рассказывает 24 Канал.

В Украине отопительный сезон не привязан к определенной дате. Теплоснабжение в стране включают тогда, когда среднесуточная температура в течение 3 суток подряд составляет 8 градусов тепла по Цельсию.

Однако для некоторых специальных учреждений – больниц, родильных домов, школ, детских садов – уже начали предоставлять отопление. Однако далеко не во всех городах.

У Виннице отопительный сезон начался для школ, садов, больниц и других бюджетных учреждений. 2 октября подобное решение утвердил исполнительный комитет городского совета.

В частности при наличии соответствующих погодных условий, впоследствии будет принято решение и о подаче тепла в многоквартирные дома общины.

В городских больницах и областном перинатальном центре Житомира вечером 30 сентября тоже включили отопление. В лицеях и учреждениях дошкольного образования планируют начать подачу тепла после соответствующего решения горсовета.

В жилые дома тепло будет поступать, только если среднесуточная температура воздуха в течение трех дней составит ниже восьми градусов тепла.

У Киеве с 3 октября начался отопительный сезон для больниц, школ, детсадов и других учреждений социальной сферы. Подача тепла в эти учреждения выполняется по их индивидуальным заявкам.

Однако жителям обычных домов пока придется подождать относительно отопления.

У Кропивницком тепло начали подавать в роддом. Это пока единственное учреждение здравоохранения, который обратился о теплоснабжении.

отдельно в квартиры местных жителей теплоснабжения еще не начали подавать.

У Львове отопление включили в 6 медицинских учреждениях города 1 октября. От школ или садиков городской совет пока не получил обращений о начале отопительного сезона.

Однако общий отопительный сезон в городе пока не планируется.

30 сентября в городе Ровно в двух медицинских учреждениях общины включили отопление. Так руководство роддома и детской городской больницы обратилось в городской совет с просьбой подать тепло в помещения.

Однако в жилых домах теплоснабжение еще не началось.

На Тернопольщины начали отопительный сезон в двух общинах – Чертковской и Подгаецкой – это 6 октября и 26 сентября соответственно.

Но тоже не для обычных домов, а учреждений образования и здравоохранения.

В Ужгороде со 2 октября, учебные заведения, здравоохранения, культуры и другие бюджетные учреждения официально могут начинать отопительный сезон. Такое распоряжение подписал городской голова.

Кроме того, руководителям образовательных, медицинских учреждений, учреждений культуры рекомендуют осуществить подачу тепла при условии снижения температуры.

6 октября в детских садах Хмельницкого включили отопление, но в школах пока не планируют. В больницах его запустили на прошлой неделе.

Однако для жилых домов отопительный сезон пока тоже не начинается.

Для жилого фонда и объектов соцсферы в Херсоне подача тепла начнется после наступления среднесуточной температуры 8 градусов тепла по Цельсию и ниже в течение трех дней подряд.

Для жителей, которые используют индивидуальное отопление, стартом отопительного сезона является 1 октября.

Есть ли запланированные даты начала отопительного сезона в других городах?

Однако есть украинские регионы, где подача теплоснабжения в любые помещения только планируется. Так органы местной власти называют приблизительные даты.

У Луцке заседание исполнительного комитета запланировано на 15 октября. Тогда собираются выносить проект решения о начале отопительного сезона.

Местные власти советуют ориентироваться на начало отопительного сезона не раньше середины октября.

Отопительный сезон в Ивано-Франковске планируют начать 1 ноября.

Однако в медучреждения города тепло подадут раньше, а также быстрее заработают котельные на биотопливе. Это произойдет на следующей неделе.

В прошлом году в Харькове подачу тепла начали ближе к 1 ноября. В этом году планируют действовать так же.

В то же время тепло в дома горожан планируют подавать в соответствии с температурными показателями

Обратите внимание! Органы местной власти в других крупных городах не сообщали о начале отопительного сезона или заявляли, что отопительный сезон начнется после наступления среднесуточной температуры 8 градусов тепла по Цельсию.

Что еще известно об отопительном сезоне?

  • В ночь на 5 октября россияне нанесли удары по объектам, которые обеспечивают людей газом во время отопительного сезона. Есть попадания и разрушения. Эти атаки имеют целью лишить украинцев газа, тепла и света.

  • До этого, ночью на 3 октября, Россия осуществила атаку на газодобывающую инфраструктуру. Это была самая массированная атака с начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Таким образом Москва пытается сорвать отопительный сезон.