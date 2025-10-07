Де в Україні вже ввімкнули опалювальний сезон?

Детальніше про початок опалювального сезону 2025-2026 років розповідає 24 Канал.

Читайте також Росія бʼє по критичній інфраструктурі: чи вистачить газу взимку та якими будуть тарифи

В Україні опалювальний сезонне не прив'язаний до певної дати. Теплопостачання в країні вмикають тоді, коли середньодобова температура протягом 3 діб поспіль становить 8 градусів тепла за Цельсієм.

Однак для деяких спеціальних установ – лікарень, пологових будинків, шкіл, дитячих садочків – вже розпочали надавати опалення. Проте далеко не в усіх містах.

Опалювальний сезон у Вінниці

У Вінниці опалювальний сезон розпочався для шкіл, садочків, лікарень та інших бюджетних закладів. 2 жовтня подібне рішення затвердив виконавчий комітет міської ради.

Зокрема за наявності відповідних погодних умов, згодом буде прийнято рішення і про подачу тепла в багатоквартирні будинки громади.

Часткове опалення у Житомирі

У міських лікарнях та обласному перинатальному центрі Житомира ввечері 30 вересня теж увімкнули опалення. У ліцеях і закладах дошкільної освіти планують розпочати подачу тепла після відповідного рішення міськради.

До житлових будинків тепло надходитиме, тільки якщо середньодобова температура повітря упродовж трьох днів становитиме нижче восьми градусів тепла.

Опалювальний сезон у Києві для спецустанов

У Києві від 3 жовтня розпочався опалювальний сезон для лікарень, шкіл, дитсадків та інших закладів соціальної сфери. Подача тепла в ці установи виконується за їх індивідуальними заявками.

Однак мешканцям звичайних будинків доки доведеться зачекати щодо опалення.

Опалення у Кропивницькому для медзакладів

У Кропивницькому тепло почали подавати до пологового будинку. Це поки єдиний заклад охорони здоров’я, який звернувся про теплопостачання.

окрема до квартир місцевих мешканців теплопостачання ще не почали подавати.

Опалювальний сезон для Львова

У Львові опалення увімкнули у 6 медичних закладах міста 1 жовтня. Від шкіл або садочків міська рада доки не отримала звернень щодо початку опалювального сезону.

Однак загальний опалювальний сезон у місті поки не планується.

Опалення у Рівному для медзакладів

30 вересня у місті Рівне у двох медичних закладах громади увімкнули опалення. Так керівництво пологового будинку та дитячої міської лікарні звернулося до міської ради з проханням подати тепло у приміщення.

Однак у житлових будинках теплопостачання ще не розпочалося.

Опалювальний сезон у Тернополі

На Тернопільщини розпочали опалювальний сезон у двох громадах – Чортківській і Підгаєцькій – це 6 жовтня та 26 вересня відповідно.

Але теж не для звичайних будинків, а закладів освіти та охорони здоров'я.

Опалення в Ужгороді для бюджетних установ

В Ужгороді з 2 жовтня, заклади освіти, охорони здоров’я, культури та інші бюджетні установи офіційно можуть розпочинати опалювальний сезон. Таке розпорядження підписав міський голова.

Крім того, керівникам освітніх, медичних закладів, закладів культури рекомендують здійснити подачу тепла за умови зниження температури.

Опалення для садочків та лікарень у Хмельницькому

6 жовтня у дитячих садочках Хмельницького увімкнули опалення, але у школах поки не планують. У лікарнях його запустили минулого тижня.

Однак для житлових будинків опалювальний сезон поки теж не починається.

Опалювальний сезон у Херсоні

Для житлового фонду та об’єктів соцсфери у Херсоні подача тепла розпочнеться після настання середньодобової температури 8 градусів тепла за Цельсієм та нижче протягом трьох днів поспіль.

Для жителів, які використовують індивідуальне опалення, стартом опалювального сезону є 1 жовтня.

Чи є заплановані дати початку опалювального сезону в інших містах?

Однак є українські регіони, де подача теплопостачання до будь-яких приміщень лише планується. Так органи місцевої влади називають приблизні дати.

Опалювальний сезон у Луцьку

У Луцьку засідання виконавчого комітету заплановане на 15 жовтня. Тоді збираються виносити проєкт рішення про початок опалювального сезону.

Місцева влада радить орієнтуватися на початок опалювального сезону не раніше середини жовтня.

Початок опалювального сезону в Івано-Франківську

Опалювальний сезон в Івано-Франківську планують розпочати 1 листопада.

Проте в медзаклади міста тепло подадуть раніше, а також швидше запрацюють котельні на біопаливі. Це відбудеться наступного тижня.

Опалювальний сезону Харкові

Минулого року у Харкові подачу тепла розпочали ближче до 1 листопада. Цього року планують діяти так само.

Водночас тепло в оселі містян планують подавати відповідно до температурних показників

Зауважте! Органи місцевої влади в інших великих містах не повідомляли про початок опалювального сезону або ж заявляли, що опалювальний сезон розпочнеться після настання середньодобової температури 8 градусів тепла за Цельсієм.

Що ще відомо про опалювальний сезон?