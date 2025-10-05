Які об'єкти атакувала Росія 5 жовтня?

Як повідомив голова "Нафтогаз" Сергій Корецький, сьогодні, 5 жовтня, було здійснено комбіновану атаку на газову інфраструктуру України, передає 24 Канал.

Як додає Корецький, атаковано саме цивільні об'єкти, що працюють під час опалювального сезону.

Сергій Корецький Голова правління НАК "Нафтогаз України" Жодного військового значення атаковані об'єкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне – позбавити українців газу, тепла та світла.

Відомо, що пошкоджень цієї ночі зазнало газове сховище на Львівщині, де виникла пожежа, повідомляє Офіс генерального прокурора. Там додали, що, крім енергетичних об'єктів, було зафіксоване влучання у промислові об'єкти Львівщини.

Відтак, пошкоджено гаражі, станцію технічного обслуговування, складські приміщення, індустріальний парк Sparrow і об'єкти енергетичної інфраструктури.

Куди раніше цілилася Росія по об'єктах "Нафтогазу"?