Хто може отримати пенсію у разі втрати годувальника у 2025 році?

Голова правління Пенсійного фонду України Капінус Євгеній розповів 24 Каналу, хто і як може отримати пенсію у разі втрати годувальника та на який термін.

Право на виплати мають непрацездатні члени сім’ї загиблого, які перебували на його утриманні: дружина або чоловік, батьки, діти до 18 років або старші, якщо вони отримали інвалідність до повноліття.

Євгеній Капінус Голова правління Пенсійного фонду України Дітям пенсія нараховується до досягнення 18 років, а за умови навчання на денній формі – до завершення освіти, але не довше ніж ж до 23 років.

За його словами, такий механізм гарантує фінансову підтримку родинам, які втратили годувальника під час служби.

Коли пенсія по втраті годувальника призначається дружині загиблого військового?

Матері, батьку чи дружині (чоловіку) загиблого пенсія призначається на постійній основі, якщо вони досягли пенсійного віку, або на весь строк встановлення інвалідності, якщо особа має відповідний статус.

Крім того, за військовослужбовців, які мають статус зниклих безвісти за особливих обставин, непрацездатні члени сім’ї також можуть отримати пенсію незалежно від страхового стажу загиблого.

Від чого залежить розмір виплат по втраті годувальника Розмір виплат залежить від грошового забезпечення загиблого та кількості утриманців, які отримують пенсію.

Що ще відомо про пенсію по втраті годувальника?