Кто может получить пенсию по потере кормильца в 2025 году?

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Капинус Евгений рассказал 24 Каналу, кто и как может получить пенсию по случаю потери кормильца и на какой срок.

Право на выплаты имеют нетрудоспособные члены семьи погибшего, которые находились на его иждивении: жена или муж, родители, дети до 18 лет или старше, если они получили инвалидность до совершеннолетия.

Евгений Капинус Председатель правления Пенсионного фонда Украины Детям пенсия начисляется до достижения 18 лет, а при условии обучения на дневной форме – до завершения образования, но не дольше чем же до 23 лет.

По его словам, такой механизм гарантирует финансовую поддержку семьям, потерявших кормильца во время службы.

Когда пенсия по потере кормильца назначается жене погибшего военного?

Матери, отцу или жене (мужу) погибшего пенсия назначается на постоянной основе, если они достигли пенсионного возраста, или на весь срок установления инвалидности, если лицо имеет соответствующий статус.

Кроме того, за военнослужащих, которые имеют статус пропавших без вести при особых обстоятельствах, нетрудоспособные члены семьи также могут получить пенсию независимо от страхового стажа погибшего.

От чего зависит размер выплат по потере кормильца Размер выплат зависит от денежного обеспечения погибшего и количества иждивенцев, которые получают пенсию.

Что еще известно о пенсии по потере кормильца?