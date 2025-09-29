Кто имеет право на пенсию по инвалидности?

Пенсию по инвалидности III группы устанавливают по закону "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Смотрите также Пенсионеры массово остаются без денег: почему блокируют пенсионные карты

По закону, страховой стаж в таком случае не имеет значения. То есть учитывают только причину получения инвалидности.

Группу инвалидности, ее причину, время, когда она наступила, и срок, на который устанавливается, определяет медицинская экспертиза.

При этом пенсию по инвалидности вследствие войны могут назначить при следующих условиях:

если инвалидность наступила во время службы человека;

если лицо получило инвалидность в течение 3 месяцев после увольнения со службы;

в случае получения повреждений для здоровья в течение более длительного периода, если причиной стала болезнь, приобретенная во время службы.

Пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев со дня установления инвалидности, – отмечают в Пенсионном фонде.

Какой размер пенсии по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности военного зависит от группы и назначается в процентах от денежного обеспечения, пишет ПФУ:

для III группы инвалидности выплаты составляют 60%.

Вместе с тем законодательством установлены минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны:

для III группы пенсия не может быть ниже 9 478 гривен.

В случае, когда ежемесячные выплаты с учетом надбавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, сумм индексации и других доплат к пенсии, не достигают минимума, пенсионеру выплачивают адресную помощь в сумме, что не хватает до этого размера.

Пенсии по инвалидности в Украине: что нужно знать?