Речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев назвав атаку на регіон 5 жовтня наймасштабнішою за всю історію війни, передає 24 Канал із посиланням на "Ми – Україна".

Що відомо про атаку на Львівщину?

За його словами, це був дуже потужний комбінований удар як "Шахедами", так і ракетами. Постраждало багато об'єктів як у Львові, так і в області. Наразі підрозділи ДСНС працюють на трьох об'єктах в області і на трьох об'єктах в місті Львові.

Найбільших руйнувань зазнало селище Лапаївка, де розташовані житлові будівлі і немає жодних підприємств.

Окупанти вщент зруйнували один із будинків. Там загинули 4 людини – ціла родина, зокрема 15-річна дівчинка. Ще один член сім'ї перебуває у лікарні. Також госпіталізовані дві місцеві мешканки. Ще трьом потерпілим допомогу надали на місці.

На території Львова та області є низка влучань по промислових і енергетичних об'єктах. Зокрема, уражений відомий індустріальний парк Sparrow. Там спалахнула пожежа. За даними ЗМІ, на складі, що загорівся, зберігався одяг польських брендів.

У Львові частина міста залишилася без світла.

Регіон перебував під повітряний терором понад 5 годин.

