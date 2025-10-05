Представитель ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев назвал атаку на регион 5 октября самой масштабной за всю историю войны, передает 24 Канал со ссылкой на "Мы – Украина".

Что известно об атаке на Львовскую область?

По его словам, это был очень мощный комбинированный удар как "Шахедами", так и ракетами. Пострадало много объектов как во Львове, так и в области. Сейчас подразделения ГСЧС работают на трех объектах в области и на трех объектах в городе Львове.

Наибольшие разрушения претерпел поселок Лапаевка, где расположены жилые здания и нет никаких предприятий.

Оккупанты полностью разрушили один из домов. Там погибли 4 человека – целая семья, в том числе 15-летняя девочка. Еще один член семьи находится в больнице. Также госпитализированы две местные жительницы. Еще трем пострадавшим помощь оказали на месте.

На территории Львова и области есть ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам. В частности, поражен известный индустриальный парк Sparrow. Там вспыхнул пожар. По данным СМИ, на загоревшемся складе хранилась одежда польских брендов.

Во Львове часть города осталась без света.

Регион находился под воздушный террором более 5 часов.

Какие последствия атаки на Украину 5 октября?