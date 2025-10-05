Что такое индустриальный парк, является ли он военной целью и чем там занимаются, сообщает 24 Канал.

Что такое индустриальный парк Sparrow?

Индустриальный парк – это современный бизнес-хаб, который объединяет на одной территории всю необходимую инфраструктуру. Он предоставляет предприятиям готовые производственные помещения, коммуникации, а также имеет специальные налоговые условия. Такой подход позволяет компаниям быстрее запускать производство и снижать затраты.

Индустриальный парк "Спарроу Парк Львов" расположен в промышленной зоне "Сигнивка", что в западной части города. Площадь объекта составляет более 18 гектаров.

Как отмечают местные власти, "Спарроу Парк Львов" создан для развития инновационных и высокотехнологичных производств, особенно в отраслях ИТ и машиностроения.

Целью создания парка является обеспечение экономического развития и повышения конкурентоспособности города Львова, Львовского региона и Украины в целом, усиление бизнес активности, повышение уровня занятости населения, развитие современной производственной и логистической инфраструктуры,

– сообщает Львовский горсовет.

Индустриальный парк Sparrow создан частной компанией "Sparrow Industries". Строительство началось в 2021 году, а по состоянию на 2025 год проект реализован на 50%. Срок, на который он создается, – 30 лет.

Как отметил городской голова Львова Андрей Садовый, "Спарроу Парк Львов" – гражданский объект и не имеет ничего общего с военным производством.

Что известно об атаке на Львов?