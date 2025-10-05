После вражеских обстрелов в части Львова исчез свет. Также в городе продолжаются несколько пожаров. Мэр Андрей Садовый обратился к горожанам с просьбой, передает 24 Канал.
Смотрите также Серия взрывов прогремела на Стрыйщине
Что известно о задымлении во Львове после атаки?
Мэр посоветовал людям на всякий случай закрыть окна и находиться в безопасном месте. По его словам, нет подтвержденной информации об опасных выбросах во Львове.
После российских обстрелов в городе продолжается несколько пожаров, поэтому важно обезопасить себя от возможных вредных испарений и дыма. После завершения тревоги не торопитесь выходить на улицу. Соответствующие службы уже работают,
– говорится в сообщении чиновника.
Львов в дыму: смотрите видео 24 Канала
Обратите внимание! Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове пока не выезжает на маршруты.
Что известно о массированной атаке на Украину?
- В ночь на 5 октября враг нанес массированный удар по Украине.
- Противник использовал ракеты разных типов, дроны и управляемые авиабомбы.
- Как сообщают мониторы, россияне запустили около 700 БпЛА, до 50 ракет Х-101/Калибр и 2 "Кинжала".
- Под атакой находились преимущественно западные регионы, в частности, Ивано-Франковская область. Там россияне нацелились на Янтарь.
- Пострадало от атаки и Запорожье. В городе разрушены жилые дома, разразился пожар на предприятии. Известно об одной погибшей и 9 раненых.