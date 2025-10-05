Після ворожого обстрілу у частині Львова зникло світло. Також у місті триває кілька пожеж. Мер Андрій Садовий звернувся до містян з проханням, передає 24 Канал.
Що відомо про задимлення у Львові після атаки?
Міський голова порадив людям про всяк випадок зачинити вікна та перебувати у безпечному місці. Наразі, за його словами, немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові.
Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють,
– йдеться у повідомленні посадовця.
Львів у диму: дивіться відео 24 Каналу
Зверніть увагу! Через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові поки не виїжджає на маршрути.
Що відомо про масовану атаку на Україну?
- У ніч проти 5 жовтня ворог завдав масованого удару по Україні. Противник використав ракети різних типів, дрони і керовані авіабомби.
- Як повідомляють монітори, росіяни запустили близько 700 БпЛА, до 50 ракет Х-101/Калібр і 2 "Кинджали".
- Під атакою перебували переважно західні регіони, зокрема Івано-Франківська область. Там росіяни націлилися на Бурштин.
- Постраждало від атаки і Запоріжжя. У місті зруйновані житлові будинки, сплахнула пожежа на підприємстві. Відомо про одну загиблу та 9 поранених.