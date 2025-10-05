Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Андрія Садового. Зазначимо, що у місті незадовго до цього чули низку вибухів.

Що відомо про знеструмлення?

Зранку у неділю, 5 жовтня, росіяни масовано атакували Львів та область ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього у деяких районах міста зникла електроенергія. Наразі місцева влада намагається з'ясувати обставини.

Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях,

– ідеться у повідомленні.

Наразі додаткових подробиць з цього приводу немає. Раніше повідомлялося, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути. Вочевидь рух відновлять після закінчення тривоги.

Станом на момент публікації ракетної загрози для міста більше немає. Утім, триває атака ударними безпілотниками, тому закликаємо перебувати в укриттях до закінчення небезпеки. Усі деталі місцева влада вкаже згодом.