Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Андрія Садового. Зазначимо, що у місті незадовго до цього чули низку вибухів.
Дивіться також Росія тероризує Україну "Шахедами" та ракетами, є зліт МіГ-31К: куди летять
Що відомо про знеструмлення?
Зранку у неділю, 5 жовтня, росіяни масовано атакували Львів та область ударними безпілотниками та ракетами. Внаслідок цього у деяких районах міста зникла електроенергія. Наразі місцева влада намагається з'ясувати обставини.
Частина Львова без світла. Відомо про Рясне та Левандівку. З’ясовуємо деталі. Просимо зберігати спокій і залишатися в безпечних місцях,
– ідеться у повідомленні.
Наразі додаткових подробиць з цього приводу немає. Раніше повідомлялося, що через масовану ворожу атаку громадський транспорт у Львові, поки не виїжджає на маршрути. Вочевидь рух відновлять після закінчення тривоги.
Станом на момент публікації ракетної загрози для міста більше немає. Утім, триває атака ударними безпілотниками, тому закликаємо перебувати в укриттях до закінчення небезпеки. Усі деталі місцева влада вкаже згодом.