Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росіяни вранці атакували енергетику в Шосткинській громаді: виникли перебої з водою
Де зараз фіксують ворожі дрони?
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті
У Дніпрі чутно вибухи. БпЛА на Дніпро з півдня. Щодо руху ворожих БпЛА: БпЛА у центрі Харківщини, курс західний; БпЛА на сході Полтавщини, курс західний; БпЛА у центрі Чернігівщини, курс південно-західний; БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний; БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину; БпЛА західніше Полтави, курс західний. Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Павлоградського та Самарівського р-нів. (Дніпропетровщина). Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Харківської та Чернігівської областей. Синельниківський район Дніпропетровської області загроза застосування ударних БпЛА. На півночі Чернігівщини ворожий безпілотник – курсом на південь, на Чернігів. БпЛА на півночі Сумщини – курсом на Суми. Ворожі БпЛА в районі Вільшанки на Сумщині – курсом на південь.
У Дніпрі чутно вибухи.
БпЛА на Дніпро з півдня.
Щодо руху ворожих БпЛА:
БпЛА у центрі Харківщини, курс західний;
БпЛА на сході Полтавщини, курс західний;
БпЛА у центрі Чернігівщини, курс південно-західний;
БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний;
БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину;
БпЛА західніше Полтави, курс західний.
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Павлоградського та Самарівського р-нів. (Дніпропетровщина).
Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Харківської та Чернігівської областей.
Синельниківський район Дніпропетровської області загроза застосування ударних БпЛА.
На півночі Чернігівщини ворожий безпілотник – курсом на південь, на Чернігів.
БпЛА на півночі Сумщини – курсом на Суми.
Ворожі БпЛА в районі Вільшанки на Сумщині – курсом на південь.