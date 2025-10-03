Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росіяни вранці атакували енергетику в Шосткинській громаді: виникли перебої з водою

Де зараз фіксують ворожі дрони?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.

Де зараз лунає тривога в Україні: дивіться на карті