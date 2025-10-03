Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Де зараз фіксують ворожі дрони?

20:26, 3 жовтня

У Дніпрі чутно вибухи.

20:23, 3 жовтня

БпЛА на Дніпро з півдня.

20:16, 3 жовтня

Щодо руху ворожих БпЛА:

  • БпЛА у центрі Харківщини, курс західний;

  • БпЛА на сході Полтавщини, курс західний;

  • БпЛА у центрі Чернігівщини, курс південно-західний;

  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс південний;

  • БпЛА на Донеччині, курсом на Дніпропетровщину;

  • БпЛА західніше Полтави, курс західний.

18:43, 3 жовтня

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Павлоградського та Самарівського р-нів. (Дніпропетровщина).

17:57, 3 жовтня

Загроза застосування ворожих ударних БпЛА для Харківської та Чернігівської областей.

17:03, 3 жовтня

Синельниківський район Дніпропетровської області загроза застосування ударних БпЛА.

16:50, 3 жовтня

На півночі Чернігівщини ворожий безпілотник – курсом на південь, на Чернігів.

15:51, 3 жовтня

БпЛА на півночі Сумщини – курсом на Суми.

15:24, 3 жовтня

Ворожі БпЛА в районі Вільшанки на Сумщині – курсом на південь.