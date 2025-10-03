Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Где сейчас фиксируют вражеские дроны?
В Днепре слышны взрывы. БПЛА на Днепр с юга. Относительно движения вражеских БПЛА: БПЛА в центре Харьковской области, курс западный; БПЛА на востоке Полтавщины, курс западный; БПЛА в центре Черниговской области, курс юго-западный; БПЛА на востоке Черниговской области, курс южный; БПЛА в Донецкой области, курсом на Днепропетровщину; БПЛА западнее Полтавы, курс западный. Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Павлоградского и Самаровского р-нов (Днепропетровщина). Угроза применения вражеских ударных БПЛА для Харьковской и Черниговской областей. Синельниковский район Днепропетровской области угроза применения ударных БПЛА. На севере Черниговщины вражеский беспилотник – курсом на юг, на Чернигов. БПЛА на севере Сумщины – курсом на Сумы. Вражеские БПЛА в районе Ольшанки на Сумщине – курсом на юг.
