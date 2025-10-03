Утром враг продолжил атаки. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Шостки Николая Ногу.

Что известно об ударах россиян по Шостке?

В ночь на 3 октября враг нанес авиационный удар по территории Шосткинской городской территориальной общины. Повреждены объекты энергетики.

Утром атаки продолжились, они продолжаются и на момент публикации.

Город Шостка и 38 населенных пунктов общины остались без электроэнергии. Работают аварийно-восстановительные бригады, открыты пункты несокрушимости.

Больницы и насосные станции перевели на генераторы и альтернативные источники энергии.

Впрочем, вода жителям подается по графику: с 06:30 до 09:00, с 11:30 до 14:00, с 17:00 до 21:00.

Электроэнергия настолько низкого качества, что нельзя включить приборы, поэтому многие продолжают работать на генераторах. Вода в Шостке уже третьи сутки подается на генераторах,

– сказал городской голова Николай Нога в эфире "Суспільне.Студія".

Мониторинговые телеграмм-каналы предупредили о приближении очередного БпЛА к Шостке в 16:52.

Ранее атаки России привели к отключениям света на Черниговщине и Сумщине