Вранці ворог продовжив атаки. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міського голову Шостки Миколу Ногу.
Дивіться також Внаслідок обстрілу в окремих регіонах запровадили обмеження споживання електроенергії
Що відомо про удари росіян по Шостці?
В ніч на 3 жовтня ворог завдав авіаційного удару по території Шосткинської міської територіальної громади. Пошкоджено об'єкти енергетики.
Вранці атаки продовжилися, вони тривають і на момент публікації.
Місто Шостка та 38 населених пунктів громади залишилися без електроенергії. Працюють аварійно-відновлювальні бригади, відкрито пункти незламності.
Лікарні та насосні станції перевели на генератори та альтернативні джерела енергії.
Втім, вода мешканцям подається за графіком: з 06:30 до 09:00, з 11:30 до 14:00, з 17:00 до 21:00.
Електроенергія настільки низької якості, що не можна включити прилади, тому багато хто продовжує працювати на генераторах. Вода у Шостці вже третю добу подається на генераторах,
– сказав міський голова Микола Нога в ефірі "Суспільне.Студія".
Моніторингові телеграм-канали попередили про наближення чергового БпЛА до Шостки о 16:52.
Раніше атаки Росії призвели до відключень світла на Чернігівщині та Сумщині
У Сумській області росіяни атакували енергооб'єкти, Конотопський та Шосткинський райони були частково без світла. Наразі повністю відновлено електропостачання.
У Чернігівській області через ворожий обстріл продовжується відновлення енергомереж, за потреби розгорнуть пункти незламності в окремих районах.
У Славутичі на Київщині постачання відновлене на об'єктах критичної інфраструктури, енергетики працюють, щоб заживити місто повністю.