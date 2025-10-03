Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство энергетики Украины.

Как атака повлияла на энергосистему?

Этой ночью под ударом оказались объекты газотранспортной инфраструктуры. Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий.

Также применяются все необходимые меры для поддержания стабильной работы энергосистемы.

По состоянию на 3 октября в отдельных регионах действуют ограничения потребления электроэнергии,

– сообщили в Минэнерго.

По словам министерства, сейчас ведется комплексная подготовка энергетической инфраструктуры к отопительному сезону: осуществляются ремонтные работы на объектах, формируются резервы оборудования и источников питания, усиливается защита критических объектов.

Отмечается, что все эти действия направлены на обеспечение стабильного снабжения света и тепла для населения и бизнеса.

В Минэнерго также призвали потребителей рационально использовать электроэнергию, особенно в пиковые часы потребления утром и вечером, ведь это помогает снизить нагрузку на систему.

Какие последствия очередного вражеского удара?