Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на начальника Полтавской ОВА Владимира Когута.
Что известно об атаке на Полтавскую область 3 октября?
Во время массированной комбинированной атаки со стороны России на Полтавщине пострадали объекты энергетической инфраструктуры. Враг применил по региону несколько ракет и запускал дроны.
В Полтавской общине обломками упали на частное домовладение, поврежден дом. К счастью, на всех локациях обошлось без пострадавших.
Где ночью была российская атака?
Всю ночь Полтава и область находились под массированной вражеской атакой. Россияне запустили первые воздушные цели после 01:00, всего на область, по данным Воздушных сил ВСУ, летели минимум 12 ракет и несколько дронов.
Беспилотники также атаковали Одессу. Наибольшее количество двигалось на северные районы. Первые взрывы прогремели примерно в 02:28.
Громко ночью было и в Днепре – город атаковали ударные беспилотники.
Вечером 2 октября воздушная тревога из-за атаки российских ударных дронов звучала в Киеве. На левом берегу города работала ПВО.