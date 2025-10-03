Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на корреспондентов Суспильного.

Смотрите также Россия снова запустила "Шахеды": какие регионы Украины под атакой дронов

Что известно об атаке россиян?

Вечером 2 октября российские военные начали очередной террор Украины. Враг запускал беспилотники и продолжил обстрел в ночь на 3 октября.

Около 01:02 корреспонденты сообщили о звуках взрывов в Днепре. Позже стало известно о взрывах в пределах Полтавы.

Крылатая ракета на Полтаву,

– заявляли в Воздушных силах ВСУ.

По данным мониторинговых ресурсов, российские военные применили 2 крылатые ракеты наземного базирования, вероятно, "Искандер-К".

Вскоре защитники Украины снова сообщили о скоростных целях на Полтаву. Город находился под ракетным обстрелом.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозу ударных БпЛА для всех областей, взрывы, а также последствия российских атак читайте в нашем телеграм-канале.

Очередная атака оккупантов: где еще было громко?