Що відомо про атаку росіян?

Увечері 2 жовтня російські військові розпочали черговий терор України. Ворог запускав безпілотники та продовжив обстріл у ніч проти 3 жовтня.

Близько 01:02 кореспонденти повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Пізніше стало відомо про вибухи в межах Полтави.

Крилата ракета на Полтаву,

– заявляли в Повітряних силах ЗСУ.

За даними моніторингових ресурсів, російські військові застосували 2 крилаті ракети наземного базування, ймовірно, "Іскандер-К".