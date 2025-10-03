Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.
Що відомо про атаку росіян?
Увечері 2 жовтня російські військові розпочали черговий терор України. Ворог запускав безпілотники та продовжив обстріл у ніч проти 3 жовтня.
Близько 01:02 кореспонденти повідомили про звуки вибухів у Дніпрі. Пізніше стало відомо про вибухи в межах Полтави.
Крилата ракета на Полтаву,
– заявляли в Повітряних силах ЗСУ.
За даними моніторингових ресурсів, російські військові застосували 2 крилаті ракети наземного базування, ймовірно, "Іскандер-К".