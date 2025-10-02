Про це пише 24 Канал із посиланням на кореспондентів Суспільного.

Чому в Сумах пролунав вибух?

Увечері 2 жовтня росіяни розпочали черговий обстріл України ударними дронами. Про небезпеку повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Пуски КАБ на Сумщину,

– попередили захисники о 21:25.

Крім цього, ворожі дрони зафіксували в кількох регіонах України, зокрема на Київщині, Житомирщині та Чернігівщині.

Де також було гучно?