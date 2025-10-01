Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про атаку на Харківщину?

Увечері в середу, 1 жовтня, у Харківській області оголосили повітряну тривогу. О 18:20 у Повітряних силах розповіли про ворожий безпілотник в регіоні, а пізніше стало відомо про балістику.

Швидкісна ціль на сході Харківщини в західному напрямку,

– заявили захисники.

Вони, зокрема, розповідали про небезпеку для Балаклії. "Ракета на південному заході Харківщини в напрямку Дніпропетровщини", – повідомили в Повітряних силах о 19:04.

