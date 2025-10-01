Кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко розповіла, якими засобами ворог вдарив по місту та області. Також вона повідомила про наслідки атаки.

Харків було атаковано 10 безпілотниками у різний час, а також 3 КАБами. Також по передмістю і по Харківщині з 30 вересня окупанти завдали ударів 5 ракетами "Іскандер".

У Харкові росіяни влучили по приватному сектору після 02:00 1 жовтня. Через удар серйозно пошкоджено близько 20 будинків, також зазнали ураження 10 багатоповерхівок та багато автівок..

Ворог влучив по приватному будинку, в якому, на щастя, у той час не було людей. Це врятувало їх від загибелі. Проте внаслідок нічного удару постраждало 9 людей,

– наголосила кореспондентка.

Серед них найстаршій жінці 80 років. Також четверо поранених чоловіків перебувають у лікарні у стані середньої важкості. Решта з постраждалих – жінки, у більшості з них – стрес, у однієї – ураження склом.

Одна з жінок, чий будинок частково пошкоджений через нічний обстріл дронами та КАБам, розповіла жахливі деталі атаки.

Як почула вибух, почала скоріше вдягатися і втікла з хати. Посипалося на голову, усе повибивало. Як виходила, був другий приліт. Я не спала зовсім. Воно як бахне там у вікні, і в мене у вікні дірка,

– поділилася постраждала пенсіонерка.

Як зазначив міський голова Харкова Ігор Терехов, серед об'єктів, який був під ударами росіян – ринок "Барабашово".

Дуже багато людей опинилося буквально без нічого, бо вщент згоріли їхні торгівельні павільйони. Крім цього, зруйнований один приватний будинок. Дуже багато приватних будинків постраждало, вибито вікна в багатоповерхівках. Також пошкоджені входи у метрополітен. Дуже багато розтрощено автівок, і постраждав кооператив, в якому були розміщені автівки,

– розповів мер міста.

На ринку "Барабашово" внаслідок атаки виникла величезна пожежа на площі 2800 квадратних метрів. За підрахунками, це вже восьма атака на ринок з початку повномасштабного вторгнення.

Після обстрілу по ринку дуже швидко спалахує пожежа. Охоронці намагалися їх одразу самостійно гасити разом з підприємцями, які приїхали. Проте пожежа була дуже потужною. Рятувальники зуміли її приборкати тільки вдень – близько 12:00.

Близько другої години ночі почули сильний вибух. Зрозуміли, що відбувається щось погане. Вискочили на вулицю – на територію ринку, побачили велику пожежу. Але своїми силами ми не змогли б впоратися, по-любому. У мене лоб трохи обгорів, боліло потім. Я з великого вогнегасника намагався погасити пожежу, наскільки міг близько підійти до вогню,

– пояснив охоронець.

Місцем удару на "Барабашово" став тканевий хаб. Люди, що там працювали, втратили все, що мали на складах, всі заощадження. Серед підприємців є ті, хто чиї павільйони палають вже вдруге за час повномасштабного вторгнення.

