Близько 1:50 у Харківській області оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили повідомили про пуск керованих авіаційних бомб, передає 24 Канал.

У Харкові чули кілька вибухів. Ворог атакував місто КАБами. Також оголошена загроза балістики. ЗМІ повідомляють про поранених.

Харків перебуває під комбінованою атакою. Попередньо, по Київському району міста завдано ударів КАБами. Окрім цього, зафіксовані пуски балістичних ракет по Харкову та найближчому передмістю,

– заявив Терехов.