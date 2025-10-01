Йдеться про водія фури Тевфіка Бекташа. Чоловік не пішов в укриття, а вирішив перечекати обстріл у машині. Він загинув від прямого влучання, передає 24 Канал із посиланням на турецьке видання NTV.

Що відомо про загибель громадянина Туреччини у Києві?

Зазначається, що Тевфік Бекташ привіз вантаж із району Акиязи до українського Києва. Після розватаження він залишився чекати у митній зоні. Саме сюди вдарили окупанти.

У митній зоні після обстрілу згоріло багато транспортних засобів.

Відомо, що вдома у Туреччині на Бекташа чекали троє дітей.

Нагадаємо, що того страшного дня у Києві загинули ще троє людей. Це 12-річна Олександра Поліщук, тіло якої деблокували з-під завалів однієї з багатоповерхівок. Також росіяни забрали життя 50-річної медсестри Оксани з Інституту кардіології та її пацієнта.

За словами свідків, під час тривоги усіх пацієнтів спустили у підвал. Однак одному із них раптово стало зле. Надати допомогу в укритті, де зібралося багато людей, було неможливо. Тому пані Оксана наважилася разом із пацієнтом піднятися у відділення. Саме тоді будівлю медзакладу атакував "Шахед".

Також 28 вересня, ховаючись від російських дронів і ракет, в укритті померла 52-річна Ілона Ревут. У жінки не витримало серце.

