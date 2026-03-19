Про деталі обстрілу пише голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Що відомо про атаку на Запоріжжя?

Російська армія атакувала Запорізьку область. Відомо, що вибухи пролунали в обласному центрі о 7:37 ранку.

За повідомленнями місцевої влади під атаку потрапила інфраструктура Запоріжжя. Внаслідок чого, у деяких районах міста можуть фіксувати перепади напруги. На жаль, одна людина отримала поранення.