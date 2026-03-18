Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Які наслідки атаки у Львові?

Вибухи у Львові пролунали близько 22:16: перед цим місцева влада повідомляла про рух ворожого БпЛА на місто.

Згодом стало відомо, що ворожий безпілотник атакував Головне Управління СБУ у Львівській області, внаслідок удару є руйнування. Наразі на місці влучання працюють всі профільні служби.

Максим Козицький додав, що також у Львові виявляють уламки БпЛА.

Якщо натрапите на таку знахідку, у жодному разі не підходьте – може здетонувати. Одразу викликайте поліцію та ДСНС,

– написав він.

Важливо! Оперативно про тривоги, загрозу БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.