Про це повідомив мер Нововолинська Борис Карпус.
Які наслідки атаки на Волинську область?
Увечері 18 березня Повітряні сили ЗСУ попереджали про рух ворожих БпЛА на Волинь. Під час повітряної тривоги у регіоні лунали вибухи, додало Суспільне.
За даними Карпуса, ворог поцілив по енергетиці регіону. Влучання сталось в енергооб'єкт біля Нововолинська.
Внаслідок атаки в частині громади зникло електропостачання. Також фіксують проблеми з водопостачанням.