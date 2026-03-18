Про це повідомляє пресслужба ДТЕК, передає 24 Канал. Відомо, що інцидент стався 17 березня.
Що відомо про атаку дронами по бригаді ДТЕК?
Відомо, що двоє електромонтерів вирушили в одне з прифронтових сіл Дніпропетровщини для планового огляду лінії електропередачі. Під час пересування вони встигли помітити ворожі дрони, які летіли прямо в автомобіль. На щастя, енергетики встигли вистрибнути з транспорту.
Повідомляється, що перший FPV-дрон влучив у передню частину автомобіля. Після влучання другого безпілотникам автомобіль спалахнув та повністю згорів.
Зверніть увагу! 18 березня у Дніпропетровській області продовжують діяти графіки погодинних відключень. Світло вимикатимуть по одному разу для більшості підгруп.
Яка ситуація в Дніпрі?
