Після початку "роботи" на ворога, чоловік гуляв містом та знімав військову та енергетичну інфраструктуру. Про це повідомили в СБУ.
Як чоловік почав працювати на Росію?
СБУ 16 березня повідомила про успішне затримання військового в СЗЧ, який почав працювати на окупантів. Серед відзнятих об'єктів були:
- блокпости;
- запасні командні пункти ЗСУ;
- станції регіональної філії Укрзалізниці.
Правоохоронці повідомили, що чоловік під час прогулянок розмовляв телефоном, але насправді фіксував на камеру інфраструктуру.
Після "роботи" агент вирішив, що зможе просто сховатися у будинку родичів на Дніпропетровщині. Втім, СБУ зламали плани зловмисника та успішно його затримали.
Під час обшуку слідчі вилучили у зрадника телефон з усіма доказами співпраці з ворогом, а також зашифровані відеофайли з об'єктами та координатами.
Російському агенту повідомили про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про успішні операції СБУ?
Правоохоронці у Рівному запобігли теракту, затримавши чоловіка під час закладання вибухівки біля кав'ярні. Чоловік виготовив вибуховий пристрій за інструкціями російських кураторів.
Контррозвідка СБУ на Донеччині затримала колишнього керівника стратегічного підприємства, який коригував російські обстріли.
СБУ затримала агентку ФСБ Росії, яка коригувала вогонь по ТЕЦ і оборонних підприємствах, маскуючи "роботу" під прогулянки з донькою.