До того ж агентка ФСБ Росії стежила за державними й приватними підприємствами, які працюють безпосередньо на оборонну промисловість України. В СБУ зазначили, що вона передавала їхні координати для ракетних ударів.
Що відомо про діяльність коригувальниці у Києві?
За даними слідства, жінка проводила розвідувальні дії, маскуючи їх під прогулянки містом разом із малолітньою донькою. Щоб не привертати уваги, вона постійно змінювала одяг і поведінку на вулиці.
Насправді ж зловмисниця фіксувала стан енергетичної інфраструктури після нещодавніх ракетно-дронових атак Росія та збирала дані про підприємства оборонно-промислового комплексу.
Агенткою ворога виявилася продавчиня з однієї з торговельних мереж, її завербувала ФСБ. На контакт із російськими спецслужбами вона вийшла під час пошуку "швидкого заробітку" у телеграм-каналах.
Погодившись співпрацювати, жінка їздила містом і передавала інформацію для коригування можливих ударів по київських ТЕЦ та оборонних підприємствах.
За інформацією правоохоронців, жінка позначала координати об'єктів у Google Maps, після чого фотографувала потенційні цілі на телефон. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, через який вона підтримувала зв'язок із куратором ФСБ, а також змінні SIM-картки.
Агентка Росії листувалася з "куратором": дивіться фото СБУ
Співробітники Служби безпеки України задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання в Оболонському районі столиці.
Фігурантці оголосили підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Мовиться про державну зрадц в умовах воєнного стану.
Наразі жінка перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення провини їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.
Більше про подібні випадки
Нещодавно вдалося ввикрити жінку, яка працювала на ФСБ та намагалася працевлаштуватися до ТЦК. За даними слідства, вона планувала отримувати там інформацію про Сили оборони України і передавати її російській стороні.
Крім того, співробітники СБУ разом із правоохоронцями зірвали підготовку теракту в Харкові. Поліціянти затримали 16-річного підлітка, якого завербувала російська розвідка через телеграм-канал.
За інструкціями кураторів він збирав саморобний вибуховий пристрій і планував виманити поліцію до місця підриву, зробивши фальшивий виклик.
Ще одним коригувальником виявися 59-річний агент ФСБ, який під прикривався оборонними закупівлями, а насправді готував серію повітряних атак по компаніях, які ремонтують транспорт.