Про це повідомила пресслужба СБУ.

Що планував зловмисник?

За інформацією СБУ, зловмисник мав закласти саморобний вибуховий пристрій під автомобіль українського воїна. Далі терорист планував дистанційно підірвати бомбу в момент, коли військовий підійде до машини.

Після прибуття на місце події екстрених служб також мала спрацювати ще одна вибухівка, закладена поруч.

Співробітники СБУ завчасно викрили ворожий задум і затримали фігуранта за місцем проживання, коли він споряджав саморобний вибуховий пристрій мобільними телефонами для віддаленої активації,

– повідомили правоохоронці.

Відомо, що підготовкою теракту займався завербований росіянами різноробочий з Південного Кавказу, який тривалий час проживав у столиці України. У поле зору окупантів він потрапив, коли шукав "швидкі заробітки" у телеграм-каналах.

Після дистанційного вербування іноземець отримав від російського спецслужбіста інструкцію з виготовлення саморобних бомб з підручних засобів.