До безпекових заходів також будуть залучені працівники Національної поліції та Національної гвардії України. Про це йдеться у заяві Управління СБ України у Львівській області.

Дивіться також Отримав підвищення після атаки: стало відомо ім'я винуватця удару по "Охматдиту"

Що означає посилений режим безпеки для мешканців Львова?

СБУ пояснила, що мета безпекових заходів – виявляти, запобігати та нейтралізувати загрози шпигунської та підривної діяльності проти України, а також підвищувати безпеку громадян під час російської агресії.

Заходи проводитимуться з урахуванням воєнного стану. Можливі обмеження руху вулицями, перевірка документів та огляд автомобілів. Якщо будуть підозри щодо конкретних осіб, їх можуть додатково перевіряти. Також можуть оглядати території та приміщення загального користування на наявність заборонених предметів.

СБУ просить громадян із розумінням ставитися до незручностей, виконувати законні вимоги правоохоронців, мати при собі документи та дотримуватися комендантської години.

Як СБУ викриває російських агентів в українському тилу?