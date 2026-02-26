За словами правоохоронців, агент готував серію повітряних атак по компаніях, які ремонтують транспорт. Про це повідомила СБУ.

Дивіться також Хотів влаштуватися на оборонний завод: СБУ викрила російського агента

Що відомо про операцію із затримання?

Чоловік їздив до підприємств, укладав договір про виробництво бронескла і таким чином зливав ворогу локації об'єктів. Головною метою агента було позначення на гугл картах технологічних цехів.

Після отримання усіх необхідних даних зловмисник мав купити та встановити на території мінікамери, щоб росіяни змогли стежити за ситуацією. За допомогою такої техніки окупанти сподівалися відстежити наслідки запланованих атак.

Чоловік вперше "засвітився" в телеграмі, де публікував прокремлівські коментарі та підтримував Росію. СБУ завчасно викрила агента, задокументувала його співпрацю з ФСБ та убезпечила відзняті оборонні компанії.

Під час обшуків у зловмисника вилучили:

телефон;

комп'ютерну техніку;

договори з підприємствами;

Слідчі повідомили агенту про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Останні успішні операції СБУ