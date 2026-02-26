По словам правоохранителей, агент готовил серию воздушных атак по компаниям, которые ремонтируют транспорт. Об этом сообщила СБУ.

Смотрите также Хотел устроиться на оборонный завод: СБУ разоблачила российского агента

Что известно об операции по задержанию?

Мужчина ездил на предприятия, заключал договор о производстве бронестекла и таким образом сливал врагу локации объектов. Главной целью агента было обозначение на гугл картах технологических цехов.

После получения всех необходимых данных злоумышленник должен был купить и установить на территории миникамеры, чтобы россияне смогли следить за ситуацией. С помощью такой техники оккупанты надеялись отследить последствия запланированных атак.

Мужчина впервые "засветился" в телеграмме, где публиковал прокремлевские комментарии и поддерживал Россию. СБУ заблаговременно разоблачила агента, задокументировала его сотрудничество с ФСБ и обезопасила отснятые оборонные компании.

Во время обысков у злоумышленника изъяли:

телефон;

компьютерную технику;

договоры с предприятиями;

Следователи сообщили агенту о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Последние успешные операции СБУ