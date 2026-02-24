Об этом говорится в сообщении СБУ.

Какую схему придумали россияне для регистрации Starlink?

Во вторник, 24 февраля, сотрудники СБУ, в частности контрразведка и киберспециалисты, разоблачили двух украинцев в Одесской области, которые согласились зарегистрировать на себя Starlink для российских войск.

По данным СБУ, враг завербовал двух жителей Измаила – 36-летнего безработного мужчины и его 28-летнюю безработную сожительницу, когда те искали "легких заработков" в телеграмм-каналах.

Представители России платили по 30 долларов за незаконную регистрацию каждого терминала Starlink, которыми впоследствии пользовалась вражеская армия.

Чтобы зарегистрировать как можно больше устройств, участники схемы искали других людей для помощи. В СБУ говорят, что фигуранты планировали отправлять в ЦПАУ местных наркозависимых, чтобы оформлять регистрацию еще и на них.

Сотрудники Службы безопасности сработали на опережение и задержали двух завербованных граждан. Во время обысков у них изъяли телефоны с доказательствами сотрудничества с врагом. Также там обнаружили переписку с российским "куратором", инструкции по легализации оборудования и договоренности о получении денег.

На основании всех доказательств следователи сообщили задержанным о подозрении в государственной измене, совершенной во время военного положения по предварительному сговору группы лиц.

Фигурантам грозит наказание в виде пожизненного лишения свободы. Сейчас суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

В СБУ в очередной раз подчеркнули, что содействие российским военным в регистрации заблокированных терминалов Starlink является уголовным преступлением.

