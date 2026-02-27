Об этом заявил Михаил Федоров на встрече с журналистами, посвященной первому месяцу работы обновленной команды Министерства обороны, передает 24 Канал.
Как отключение терминалов Starlink у врага повлияло на ход войны?
По словам Федорова, Киеву удалось договориться со SpaceX об отключении терминалов Starlink для россиян.
Минобороны приняло такие меры для защиты мирного населения и укрепления возможностей украинской армии. Украинские специалисты разработали систему регистрации терминалов и антифрод-защиту.
Представители министерства провели ряд переговоров со SpaceX, сосредоточившись не только на технологические противодействия России, но и на справедливом применении западных технологий.
После реализации мероприятий Россия фактически потеряла связь: количество ее трансляций сократилось в 11 раз, а перехват радиоэфиров значительно возрос.
К слову, полковник Антс Кивиселг, командующий Разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии заметил, что блокирование Starlink у россиян способствовало успехам украинских контрнаступательных действий. По его словам, из-за прекращения доступа к спутниковой связи враг потерял качественный обмен тактическими данными, контроль боевых действий и взаимодействие между частями – это привело к нарушениям в системе командования.
Что в России говорят об отключении Starlink?
Российское командование подтвердило, что терминалы Starlink не работают уже несколько недель, впрочем заметило, что это якобы не повлияло на боевые возможности армии.
Противник утверждает, что дроны и без спутниковой связи являются такими же эффективными как и раньше.