Про це заявив Михайло Федоров на зустрічі з журналістами, присвяченій першому місяцю роботи оновленої команди Міністерства оборони, передає 24 Канал.

Як відключення терміналів Starlink у ворога вплинуло на перебіг війни?

За словами Федорова, Києву вдалось домовитись зі SpaceX про відключення терміналів Starlink для росіян.

Міноборони вжило таких заходів для захисту мирного населення та зміцнення спроможностей української армії. Українські фахівці розробили систему реєстрації терміналів та антифрод-захист.

Представники міністерства провели низку переговорів зі SpaceX, зосередившись не лише на технологічні протидії Росії, а й на справедливому застосуванні західних технологій.

Після реалізації заходів Росія фактично втратила зв'язок: кількість її трансляцій скоротилась в 11 разів, а перехоплення радіоефірів значно зросло.

До слова, полковник Антс Ківіселг, командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії зауважив, що блокування Starlink у росіян сприяло успіхам українських контрнаступальних дій. За його словами, через припинення доступу до супутникового зв'язку ворог втратив якісний обмін тактичними даними, контроль бойових дій та взаємодію між частинами – це призвело до порушень у системі командування.

Що в Росії кажуть про відключення Starlink?