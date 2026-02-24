Про це йдеться у повідомленні СБУ.
Яку схему вигадали росіяни для реєстрації Starlink?
У вівторок, 24 лютого, співробітники СБУ, зокрема контррозвідка та кіберфахівці, викрили двох українців на Одещині, які погодились зареєструвати на себе Starlink для російських військ.
За даними СБУ, ворог завербував двох мешканців Ізмаїла – 36-річного безробітного чоловіка і його 28-річну безробітну співмешканку, коли ті шукали "легких заробітків" у телеграм-каналах.
Представники Росії платили по 30 доларів за незаконну реєстрацію кожного термінала Starlink, якими згодом користувалась ворожа армія.
Щоб зареєструвати якомога більше пристроїв, учасники схеми шукали інших людей для допомоги. У СБУ кажуть, що фігуранти планували відправляти до ЦНАПів місцевих наркозалежних, аби оформлювати реєстрацію ще й на них.
Співробітники Служби безпеки спрацювали на випередження й затримали двох завербованих громадян. Під час обшуків у них вилучили телефони з доказами співпраці з ворогом. Також там виявили листування із російським "куратором", інструкції щодо легалізації обладнання та домовленості про отримання грошей.
На підставі усіх доказів слідчі повідомили затриманим про підозру у державній зраді, вчиненій під час воєнного стану за попередньою змовою групи осіб.
Фігурантам загрожує покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
У СБУ вкотре наголосили, що сприяння російським військовим у реєстрації заблокованих терміналів Starlink є кримінальним злочином.
СБУ викрила українців, завербованих ворогом: дивіться фото
Як відсутність Starlink змінює плани ворога на фронті?
Полковник Антс Ківіселг, командувач Розвідувального центру Збройних сил Естонії зауважив, що блокування зв'язку Starlink та додатку Telegram у Росії значно ускладнили ведення війни. Обмін даними всередині ворожої армії загальмувався.
Ці фактори призвели до порушень у системі командування, обміні тактичними даними та взаємодії між частинами. Втім, Ківіселга додав, що повного розвалу управління армією Росії нині немає, але обмеження все ж зробили її дії менш злагодженими.
Обмеження зв'язку Starlink вплинуло на комунікацію із командуванням та координацію між підрозділами, також дещо складніше наразі ворогу управляти вогнем та контролювати бойові дії. Темпи обміну даними зменшились.