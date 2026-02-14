Про це повідомила Служба безпеки України.

Що готували чергові агенти ФСБ?

За даними слідства, підозрюваними є 24-річна військова ЗСУ та її 25-річна подруга. Вони входили до агентурної мережі російської спецслужби, яка у грудні 2025 року вже вчиняла теракт в Дарницькому районі столиці.

В СБУ розповіли, що агентки потрапили у поле зору ФСБ через телеграм-канал для "легкого заробітку". Опісля росіяни надали їм гроші на оренду квартири у Житомирі.

У тимчасовій оселі вони облаштували підпільну лабораторію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) за інструкцією російської спецслужби,

– йдеться в повідомленні.

За даними Служби безпеки, для створення СВП фігурантки купували компоненти в місцевих магазинах і на ринку. Щоб не викликати підозри, вони ходили поодинці та змінювали одяг. Після виготовлення вибухівки вони чекали на координати від росіян, де її закладати.

СБУ викрила жінок завчасно – на етапі виготовлення першого СВП. Під час обшуків правоохоронці вилучили компоненти бомби та телефони з доказами зв'язку з ворогом.

Фігурантки перебувають під вартою. Їх підозрюють у підготовці теракту за попередньою змовою групою осіб. Агенткам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

