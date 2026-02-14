Про це повідомила Служба безпеки України.
Дивіться також Захотіли швидких грошей: СБУ затримала 2 агентів ФСБ, які готували удар по Київщині
Що готували чергові агенти ФСБ?
За даними слідства, підозрюваними є 24-річна військова ЗСУ та її 25-річна подруга. Вони входили до агентурної мережі російської спецслужби, яка у грудні 2025 року вже вчиняла теракт в Дарницькому районі столиці.
В СБУ розповіли, що агентки потрапили у поле зору ФСБ через телеграм-канал для "легкого заробітку". Опісля росіяни надали їм гроші на оренду квартири у Житомирі.
У тимчасовій оселі вони облаштували підпільну лабораторію з виготовлення саморобних вибухових пристроїв (СВП) за інструкцією російської спецслужби,
– йдеться в повідомленні.
За даними Служби безпеки, для створення СВП фігурантки купували компоненти в місцевих магазинах і на ринку. Щоб не викликати підозри, вони ходили поодинці та змінювали одяг. Після виготовлення вибухівки вони чекали на координати від росіян, де її закладати.
СБУ викрила жінок завчасно – на етапі виготовлення першого СВП. Під час обшуків правоохоронці вилучили компоненти бомби та телефони з доказами зв'язку з ворогом.
Фігурантки перебувають під вартою. Їх підозрюють у підготовці теракту за попередньою змовою групою осіб. Агенткам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.
Нещодавні схожі викриття СБУ
На Київщині СБУ затримала двох чоловіків, які працювали на Росію. Вони хотіли передати координати для обстрілів, щоб отримати гроші на наркотики. Агентам загрожує довічне ув'язнення.
Після блокування Starlink для росіян їхні спецслужби намагаються завербувати українців, щоб зареєструвати термінали. У Службі безпеки попередили: така співпраця є держзрадою і може каратися довічним ув'язненням із конфіскацією майна.