Двоє чоловіків шукали гроші на наркотики й почали співпрацювати з ворогом. Про це повідомила СБУ.
Як чоловіки співпрацювали з ворогом?
Двоє місцевих наркозалежних, об’їжджаючи Київську область, знімали на телефон режимні об’єкти.
Фігуранти потрапили у поле зору ворога, коли шукали гроші "на дозу" у профільних групах телеграм-каналів,
– заявили в СБУ.
Коригувальники також проходили повз свої "цілі" та фотографували їх. Усю зібрану інформацію агенти надсилали ворогу через соцмережі.
Докази співпраці чоловіків з ФСБ / фото СБУ
Під час обшуків співробітники СБУ вилучили їхні телефони з усіма доказами. Слідчі повідомили чоловікам про підозру в державній зраді. Затриманим загрожує довічне позбавлення волі.
Що ще відомо про операції СБУ?
СБУ та Нацполіція затримали 30-річного агента Кремля у ЗСУ. Він передавав ворогу дані про місця дислокації українських військ на Харківщині.
В Харкові СБУ викрила 61-річну викладачку, яка працювала на російську ГРУ. Вона збирала та передавала росіянам інформацію про українську військову техніку.