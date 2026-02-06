Про це повідомили в СБУ.
Що відомо про затримання агентки російських спецслужб?
Як повідомляє СБУ, підозрюваною виявилася 61-річна викладачка іноземної мови одного з місцевих університетів. За інформацією правоохоронців, її було завербовано через родича, який проживає в Росії та співпрацює з російськими спецслужбами.
Слідство встановило, що жінка обходила місто, фіксувала місця розташування особового складу та військової техніки Сил оборони, фотографувала об'єкти й позначала їх на електронних картах. Також вона збирала інформацію про українських військових під виглядом побутових розмов зі знайомими.
Зібрані дані підозрювана передавала куратору з ГРУ через месенджери, використовуючи англійську мову для конспірації. Для приховування діяльності вона змінювала телефони, користувалася анонімними чатами та регулярно видаляла листування.
Листування щпигунки з російськими спеслужбами / СБУ
Контррозвідники СБУ задокументували її діяльність і затримали за місцем проживання. Під час обшуків у жінки вилучили смартфони з доказами співпраці з російською розвідкою. Вона перебуває під вартою без права внесення застави, їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Що відомо про інших агентів, які працювали на користь Росії?
СБУ затримала військовослужбовця, який був агентом російських спецслужб і планував атаку на українські підрозділи з морськими дронами. Затриманий був частиною бригади безекіпажних комплексів спецпризначення ВМС ЗСУ.
У Києві СБУ та ГУР затримали білоруську шпигунку, яка працювала в українських ЗМІ та намагалася інтегруватися до української розвідки для збору даних. Затримана шпигунка, Інна Кардаш, працювала на білоруське КДБ з 2015 року і використовувала журналістську діяльність як прикриття для виконання шпигунських завдань.
СБУ затримала 21-річного військовослужбовця, який передавав дані про локації ППО російським військам. Отримані розвіддані російські війська планували використати для ударів по аеродромах Сил оборони "в обхід" радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп.