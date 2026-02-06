Об этом сообщили в СБУ.

Что известно о задержании агента российских спецслужб?

Как сообщает СБУ, подозреваемой оказалась 61-летняя преподавательница иностранного языка одного из местных университетов. По информации правоохранителей, она была завербована через родственника, который проживает в России и сотрудничает с российскими спецслужбами.

Следствие установило, что женщина обходила город, фиксировала места расположения личного состава и военной техники Сил обороны, фотографировала объекты и обозначала их на электронных картах. Также она собирала информацию об украинских военных под видом бытовых разговоров со знакомыми.

Собранные данные подозреваемая передавала куратору из ГРУ через мессенджеры, используя английский язык для конспирации. Для сокрытия деятельности она меняла телефоны, пользовалась анонимными чатами и регулярно удаляла переписку.

Переписка агентки с российскими спецслужбами / СБУ

Контрразведчики СБУ задокументировали ее деятельность и задержали по месту жительства. Во время обысков у женщины изъяли смартфоны с доказательствами сотрудничества с российской разведкой. Она находится под стражей без права внесения залога, ей грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Что известно о других агентах, которые работали в пользу России?