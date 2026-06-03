В Украине планируется повышение зарплат как для военных в тылу, так и для пехотинцев, чтобы поощрить больше людей участвовать в ВСУ. Кроме того, готовят новые контракты для военных, которые будут предусматривать отсрочку после окончания контракта. Однако мобилизация все равно будет оставаться преимущественно принудительной.

Журналист и сержант ВСУ Павел Казарин в интервью 24 Каналу рассказал о новых изменениях в мобилизации, что будет с повестками и украинскими мужчинами за рубежом. Детали – читайте далее в материале.

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Какими будут новые зарплаты в ВСУ?

По неофициальной информации, военным поднимут зарплату до 30 тысяч гривен. А зарплата пехотинца вырастет до 250 – 400 тысяч гривен.

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Еще не было официальной коммуникации от Министерства обороны. Насколько я догадываюсь, подробнее об этом будут говорить в конце этой недели. Сейчас мы слышим только отзывы от народных депутатов, с которыми Минобороны советовалось перед введением новой системы.

Некоторые финансовые решения фактически являются исправлением определенных перекосов, которые существуют на протяжении последних 4 лет в Вооруженных Силах. Это, например, поднятие минимального денежного обеспечения с 20 до 30 тысяч. Некоторые решения меняют подходы. И за этим интересно наблюдать. К примеру, будет резкое повышение боевых премий для пехоты.

Хочу заметить, что наш батальон – батальон беспилотных систем. Мы все работаем в интересах пехоты. Именно пехотинцы тянут на себе самые тяжелые испытания нашей войны. Их условия пребывания на позициях являются самыми тяжелыми.

Насколько я понимаю, солдат, который сидит в "норе" и держит передний край обороны, будет получать от 300 тысяч гривен в месяц. А максимальная зарплата будет достигать 460 тысяч гривен. Это если речь идет о штурмовых действиях. Сейчас пехотинец может получить максимум 190 тысяч гривен в месяц. А так он сможет рассчитывать на 300 – 460 тысяч гривен.

Полное интервью с Павлом Казариным: смотрите видео

Возможно, в Министерстве обороны рассчитывают, что эта сумма станет достаточно привлекательной для того, чтобы больше иностранцев заходили на годовые контракты именно на пехотные должности.

Достаточно ли тогда 30 тысяч для военных в тылу?

Этого недостаточно. Наше подразделение сейчас находится в Донецкой области. Никто из нас не живет на 20 тысяч. У нас все люди вовлечены в боевые действия. Им добавляются боевые выплаты. Но если кто-то получил ранение, и его перевели в тыл работать логистом, делопроизводителем или инструктором, то 20 тысяч гривен вообще недостаточно. Вы едва сможете на эти деньги существовать. А помогать семье или платить за аренду жилья во Львове, Днепре или Киеве будет крайне проблематично.

Сейчас даже поднятие минимальной зарплаты с 20 до 30 тысяч все равно не снимет проблему офицеров, которые после рабочего дня начинают таксовать. У нас за последние 4,5 года была инфляция. Конечно, я хотел бы, чтобы минимальная зарплата в армии стартовала от 50 тысяч гривен. Тогда большинство вопросов снялось бы. Но понимаю, что это огромная нагрузка на бюджет.

В Силах обороны сейчас до 1 миллиона человек. Чтобы добавить 1 тысячу гривен в месяц миллиону людей, нужен 1 миллиард гривен. Если добавить 10 тысяч гривен в месяц, то ежемесячно нужно 10 миллиардов. Умножаем это на 12 месяцев и получаем годовую сумму.

Ситуация могла бы стать лучше, если бы наши западные партнеры согласились с тем, что нужно поднять зарплату украинскому солдату. Украинский налогоплательщик такую сумму не может взыскать. Но пока понимаю, что Европа не готова кормить украинского бойца. Поэтому я понимаю, что +10 тысяч гривен – лучше, чем ничего. Но этого недостаточно, учитывая уровень нагрузки, который ложится на украинского солдата или офицера.

Какие новые контракты могут быть в армии?

Все эти шаги направлены на то, чтобы привлекать как можно больше людей в армию. Хотя бы менять тех, кто сейчас находится на позициях. Также неофициально говорят о сроках службы. Как думаете, это смотивирует пойти в армию тех, кто еще не служит?

Мы пока не знаем, какие будут официальные решения. Насколько я слышал, там предлагают однолетний контракт в пехотные подразделения с последующим увольнением в запас с определенной отсрочкой. Также будут двухлетние контракты для всех остальных, так же с отсрочкой.

Сейчас в ВСУ есть трехлетние контракты для солдат и сержантов, но они не сопровождаются отсрочкой. То есть, когда ты увольняешься из Вооруженных Сил, приходишь становиться на учет в ТЦК, то на следующий день вполне может прийти повестка. И тебя обяжут вернуться в армию. Сейчас говорят, что будет отсрочка.

Есть вопрос относительно того, какой будет продолжительность отсрочки. Я слышал, что может быть шестимесячная отсрочка от повторного призыва. А дополнительная отсрочка рассчитывается на базе количества дней, которые военный провел в зоне боевых действий.

У пехоты она может рассчитываться 1 к 3. У всех остальных 1 к 1. То есть 1 день боевых – 1 день отсрочки. Но понимаем, что могут быть разные сценарии. Например, человек может подписать контракт, пойти в ВСУ и получить ранение. Из-за лечения тогда не получится накопить большое количество боевых дней. Тогда отсрочка будет недостаточной.

Поэтому было бы разумно, если бы факт ранения или получения государственных наград также влиял на продолжительность отсрочки от повторного призыва. Учитывая, что раньше вообще никаких отсрочек не было и никаких горизонтов окончания военной службы не было, сейчас это выглядит более вменяемо. По меньшей мере ты можешь как-то планировать свою жизнь.

Но вот в чем дело: запрос военных был на то, чтобы получить ответ, сколько времени нужно отдать ВСУ, чтобы потом рассчитаться окончательно и получить достаточно длинную или бессрочную отсрочку. Чтобы государство пришло, постучало по плечу и сказало, что мы полностью рассчитаны.

Пока я не понимаю, объявит ли Министерство обороны какое-то условие, которое позволит отпустить из ВСУ людей, которые, условно, еще в 2018 – 2019 годах подписали контракты. Затем началось полномасштабное вторжение, и их контракты были признаны бессрочными. И они там уже не 4,5 года, а по 7 – 8 лет служат. Хочется, чтобы они наконец получили возможность пожать руку государству и поехать к своим семьям.

Реально ли провести демобилизацию?

Что говорят ваши собратья по демобилизации? Какой она должна быть? И реально ли сейчас провести ее в армии?

Это зависит от двух факторов. Во-первых, надо посчитать, сколько людей, подписавших контракты с 2014 по 2021 год, остались в армии. Их контракты сейчас объявлены бессрочными. Важно понять, сколько их количественно; сколько из них получили ограниченную годность и не находятся на боевых. Возможно, их не так и много, то можно было бы отпустить их домой без потери боеспособности подразделений.

Так же надо посчитать людей из других категорий: сколько из них служат с 2022 года; кто полностью годен или ограниченно годен. И насколько снизится боеспособность подразделений, если этих людей начнут менять на кого-то еще? Цифрами владеет только Генштаб. Поэтому без них крайне трудно посчитать влияние этих людей на боеспособность войска.

Во-вторых, украинское войско все равно нуждается в людях. Кто-то получает ранения, кто-то списывается по состоянию здоровья, кому-то уже 60 лет и так далее. Нам нужна встречная мобилизация, как бы кто не убеждал себя в другом.

Вопрос в том, что нам нужна не количественная мобилизация, где первого попавшегося берут и отправляют в войско, несмотря на его состояние здоровья. Нужна качественная мобилизация. Иногда ВВК готовы признавать годными людей с хроническими болезнями или зависимостями. В прошлом году в нашу на то время роту распределили 50-летнего мужчину. Он ни одного дня не служил. Уже в первый день пребывания в подразделении он взял больничный и год лечился за государственный счет.

Почему? На ВВК его признали полностью пригодным. Соответственно, все его болезни стали такими, что приобретены во время прохождения службы. Он получил возможность лечить все свои болячки за государственный счет. Мы его ни одного дня в подразделении не видели. После нескольких операций он перевелся в резервную роту. Такие люди нам, конечно, не нужны. Не стоит нагонять в армию людей, которые становятся не решением проблемы, а проблемой.

Итак, мобилизация нам нужна. Но я бы хотел, чтобы на здоровье будущих бойцов обращали очень должное внимание.

Как могут изменить систему повесток?

Продолжаются разговоры также о реформе по ВЛК и ТЦК. Должны улучшить условия для мобилизованных в распределительных центрах. Повлияет ли это на приток людей в армию?

Мобилизация у нас все равно в подавляющем большинстве будет принудительной. Просто сейчас люди, которые колебались, идти ли в армию и не хотели обрекать себя на бессрочную службу, получат аргумент в пользу армии. Мол, будет двухлетний контракт, а потом можно вернуться в семью по крайней мере на время.

Только добровольцами нашу войну выиграть невозможно. Каждая большая война сопровождается принудительной мобилизацией. Но она не должна сопровождаться какими-то издевательствами над честью и достоинством. Все это время человека нужно нормально кормить, лечить. В нормальных условиях человек должен ждать поездки в учебный центр и так далее. Поэтому здесь стоит навести порядок.

Почему у нас происходит так называемая бусификация? Потому что люди не приходят по повесткам. Вы им отправляете – они их выбрасывают. Если бы они приходили по повесткам, то никто никого на улице не хватал бы.

В повестке было бы указано, что за 10 суток человека ждут с вещами в таком-то месте. Вы приходите туда и начинаете свой армейский путь. Но люди пренебрегают этой процедурой, не становятся на учет. Поэтому приходится прибегать к той процедуре, которую мы видим сегодня. На улицах рандомно проверяют документы. У кого они не в порядке – того забирают на мобилизацию.

Государство может усилить систему повесток и сделать так, чтобы не было стимулов выбрасывать их в урну. Но это возможно только через увеличение ответственности. У человека должен быть стимул соблюдать закон. Или же нужна прозрачная адресная мобилизация. Условно говоря, тебя будут предупреждать, что через 3 месяца наступит твое время пойти в армию.

Мы не избавимся от дискуссий вокруг мобилизации до конца войны. Все, кто хотел воевать, уже воюют. Далее надо воевать руками тех, кто привык к своей гражданской жизни, и не хочет ее менять. Но надо менять, в том числе и ветеранов, потому что их становится меньше.

Я не думаю, что здесь возможна какая-то ситуация win-win. Но снизить точечное напряжение в некоторых проблемных вопросах вполне возможно. Это качественное ВВК, нормальные условия пребывания на распределительных пунктах и так далее.

Интересно, действительно ли реформируют оповещение от военных ТЦК? Ходят слухи об этом, но неизвестно, как это будет работать. Говорят об Офисе призыва.

Во всем процессе мобилизации есть одна наименее популярная история. Это те, кто на улице находят человека, у которого документы не в порядке, и доставляют его в ТЦК. Абсолютное большинство таких процедур проходит без скандалов. Поэтому мы в Украине ежемесячно мобилизуем 30 тысяч человек. И каждый месяц появляется 100 – 200 видео в Телеграме о скандальных случаях. То есть 100 – 200 случаев на 30 тысяч общемобилизованных.

Если поиском и доставкой в ТЦК будет заниматься Нацполиция, то ТЦК просто будет заниматься оформлением бумаг. Они будут сопровождать рекрута; подписывать с ним контракт; осматривать состояние его здоровья. Он у них будет ночевать несколько суток перед отправкой в учебный центр и так далее. Но если военные и в дальнейшем будут искать себе собратьев, а не полиция, то можно переименовывать все сколько угодно. Но тогда репутационные последствия перейдут на новую структуру.

Могут ли отменить бронирование?

Среди различных источников звучат мнения, что часть бронирований в Украине могут отменить. Говорят о –15% забронированных. Это около 200 тысяч человек.

Я сильно сомневаюсь, что можно взять и за месяц привлечь 200 тысяч человек в Вооруженные Силы. У любой системы есть предельная административная способность.

Мы привлекаем 30 тысяч военных в месяц. Это много. У нас есть определенная перегрузка в учебных центрах. Даже 50 тысяч за месяц привлечь крайне сложно. Такие эксцессы возможны были в первые недели войны, когда внезапно армия выросла втрое. Было 260 тысяч, а через месяц стало 750 тысяч. Но это скорее исключение, чем правило.

Могут ли разбрасывать людей? Безусловно, могут. Это нужно было сделать. У нас в армии до 1 миллиона человек. А забронированных аж 1 миллион 300 тысяч. Многие из них забронированы на предприятиях, которые не имеют ничего общего с критической инфраструктурой. Это какие-то медиаагентства, культурные агентства; предприятия, которые занимаются обычной хозяйственной деятельностью, но не имеют никакого отношения к оборонке.

Поэтому безусловная ревизия забронированных нужна была очень давно. Могут ли те люди, которые потеряют свое бронирование, быть приобщенными к армии? Да, безусловно. Но точно не одномоментно. Нет такой пропускной способности в Вооруженных Силах. Это нужно в один момент такое количество людей взять, одеть, найти командиров и распределить.

Поэтому, думаю, что эти люди способны улучшить качество мобилизованных, которые придут в армию. Но сначала хочу дождаться коммуникации Министерства обороны относительно того, как они видят эту новую систему.

Что будет с украинскими мужчинами за рубежом?

На днях обсуждали вопрос, что Европа может депортировать украинских мужчин призывного возраста. Польша, например, одобрительно относится к идее ограничить доступ к временной защите в ЕС. Можем ли дождаться такого решения?

Нет, я не думаю, что речь идет о депортации. Скорее речь идет о том, что мужчинам призывного возраста будут ограничивать государственные программы помощи.

В 2022 – 2023 годах много украинских женщин с детьми, людей с инвалидностью выезжали в Европу. Там им помогали, потому что многие не знали языка и были заложниками ситуации. Сейчас видим, как уклонисты верой и правдой пытаются избежать своего конституционного долга. Они пролезли в Европу, пытаются получать там деньги от европейских стран. Хотя у них не было законных оснований пересекать границу.

Вероятно, их лишат возможности участвовать в государственных программах поддержки в ЕС. Не верю, что их будут депортировать. Мне трудно представить эту процедуру.