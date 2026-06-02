Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Когда может начаться демобилизация?

Александр Пивненко заявил, что вопрос демобилизации напрямую зависит от завершения активных боевых действий. В то же время он отметил, что даже после прекращения войны возвращение военнослужащих к гражданской жизни не будет мгновенным процессом.

По словам генерала, после завершения боевых действий государству и войску понадобится определенный переходный период.

Где-то в течение года будет стабилизационный период – будем учиться не воевать. Только потом, через год после того, как остановятся боевые действия, возможна демобилизация. Мне кажется, это объективно,

– отметил Пивненко.

Он подчеркнул, что даже после завершения войны Украина будет нуждаться в мощных силах обороны и времени для перестройки военной системы под новые вызовы безопасности.

Александр Пивненко также коснулся вопроса мобилизации и комплектования украинской армии. По его мнению, эффективным способом привлечения людей в армию остается рекрутинг, однако сейчас через этот механизм в ряды Сил обороны попадает менее трети новобранцев.

Командующий признал, что система территориальных центров комплектования требует изменений и совершенствования. В то же время он не поддерживает идею массового привлечения к работе ТЦК военных с боевым опытом, считая, что их навыки более нужны непосредственно в военных подразделениях.

Отдельно генерал обратил внимание на нагрузку, которую сегодня несут военнослужащие на передовой. По его словам, бывают случаи, когда бойцы находятся на позициях по несколько месяцев подряд, иногда даже до полугода, что связано с особенностями боевой обстановки и кадровой ситуацией.

С какой проблемой может столкнуться Украина после войны?

После завершения войны Украина может столкнуться с новым демографическим вызовом – часть мужчин уедет за границу к своим семьям.

Как заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова, сегодня многие украинские женщины и дети уже длительное время проживают в европейских странах, где успели адаптироваться к новой жизни. Они нашли работу, жилье, а дети посещают местные школы и интегрировались в общины.

После отмены ограничений на выезд для мужчин часть семей может решить воссоединиться не в Украине, а за рубежом. Либанова назвала такой сценарий серьезной угрозой для демографического будущего государства. Она подчеркнула, что ключевыми факторами при принятии решения о возвращении станут наличие работы, жилья и общий уровень жизни в Украине.

По мнению демографини, риск новой волны эмиграции будет расти, если после войны страна не сможет обеспечить гражданам экономическую стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Поэтому послевоенное восстановление должно касаться не только инфраструктуры, но и создания условий, при которых украинцы захотят строить свое будущее именно дома.