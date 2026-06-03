Об этом сообщил совладелец Fire Point Денис Штилерман.

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Что известно о поражениях кораблей?

Штиллерман не раскрыл конкретные названия атакованных судов. Однако он отметил, что "пришлось минусовать два корабля".

В сети предполагают, что одним из пораженных судов мог стать корвет "Бойкий".

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Штиллерман напомнил, что именно 3 июня в Санкт-Петербурге стартует международный экономический форум, на котором, кстати, должен выступить и Владимир Путин. На мероприятии также будет присутствовать ряд важных деятелей, в частности, Родни Мимс Кук-младший, глава Комиссии по изобразительным искусствам при администрации президента США Дональда Трампа.

Из-за таких уважаемых гостей и важности самого мероприятия мы не могли его проигнорировать – и срочно вылетели в Питер,

– высказался соучредитель Fire Point, намекая на эффективную дроновую атаку.

Отметим, что кроме военной базы мишенью беспилотников стал и нефтяной терминал в Санкт-Петербурге. Владимир Зеленский уточнил, что этот объект нефтяной отрасли работает с тем, чтобы обеспечивать военную машину Кремля. Расстояние от него до государственной границы с Украиной составляет около 1100 км.