Военное положение и мобилизация в Украине продлены до 2 августа 2026 года, поэтому в июне будут действовать правила призыва в армию для большинства мужчин 25 – 60 лет. В то же время государство изменило некоторые нормы бронирования, из-за чего часть военнообязанных может потерять освобождение от мобилизации.

Изменения есть и в приложении Резерв+. Туда добавили еще одну категорию граждан, которые могут получить отсрочку просто в смартфоне.

24 Канал собрал информацию о том, планируются ли изменения в процедуре призыва, как меняют бронирование и кто имеет право на отсрочку.

Кто теперь может оформить отсрочку в Резерв+?

Кроме тех категории, которые уже более года могут оформить отсрочку онлайн, в июне такая возможность появилась для научных работников, передает Министерство обороны Украины. Теперь для перечня категорий граждан добавили работников высших учебных заведений и научных учреждений. Граждане должны отображаться в Единой государственной электронной базе образования. Вуз должен быть их основным местом работы с занятостью не менее, как на 0,75 ставки. Для получения отсрочки человек обязательно должен работать на должности, входящей в перечень научных.

Также освобождение от мобилизации могут получить работники Президиума НАН Украины, отраслевых академий, а также научно-педагогические и педагогические работники учебных заведений.

Когда военнообязанный прошел процедуру оформления отсрочки, то он должен получить уведомление в Резерв+ с результатом. В случае возникновения проблем нужно проверить наличие данных о работнике в ЕГЭБО.

Сейчас в приложении отсрочку могут оформить:

люди с инвалидностью;

временно непригодные к военной службе;

родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;

родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

лица, которые имеют мужа или жену с инвалидностью I или II группы;

лица, имеющие отца или мать с инвалидностью I или II группы;

женщины и мужья военнослужащих, которые воспитывают ребенка;

родители трех и более детей;

родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;

студенты и аспиранты;

работники учреждений высшего и профессионального образования;

многодетные родители.

Изменится ли в июне подход к мобилизации?

В Украине постепенно планируют изменить правила мобилизации и сместить акцент с оповещения на привлечение действительно нужных для армии специалистов. Но пока изменения не внедряют, а только планируют.

То есть в армию прежде всего будут привлекать представителей тех профессий, в которых есть потребность, то есть врачей, водителей, специалистов по техническому обеспечению и тому подобное.

Заметим, что в Верховной Раде обсуждают новый этап реформы мобилизации, который может коснуться работы ТЦК, правил воинского учета и ответственности за нарушение мобилизационного законодательства. По словам представительницы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Соломии Бобровской, отдельные изменения могут представить уже в течение ближайших двух месяцев.

Так военнообязанных предлагают разыскивать по налоговому номеру. Также в парламенте говорят о реформировании работы ТЦК, чтобы уменьшить конфликты во время оповещения граждан в общественных местах.

Что меняется в бронировании работников?

В первую очередь Кабинет Министров Украины ввел изменения в процесс бронирования, которые будут действовать уже в июне. Как рассказал в комментарии 24 Каналу адвокат Руслан Ружицкий, теперь будут другие требования минимальной зарплаты. Минимальный порог увеличили с 21 618 гривен до 25 941 гривны.

Руслан Ружицкий Адвокат То есть работодателю надо будет поднять зарплату до этого уровня, если она сейчас меньше. И не опускать ниже. Потому что даже если за какой-то один месяц зарплата будет меньше, то формально это нарушение.

Также по словам эксперта, теперь появились изменения относительно квот на бронирование. По общему правилу забронировать можно не более 50% от количества военнообязанных работников. И известно о случаях, когда работник устраивается на четыре работы на 0,25 ставки и на каждой из них его считают в общее количество работников. То есть благодаря одному такому работнику забронировать могут четырех.

Но эту “лазейку” Кабмин убрал, поэтому такого работника для подсчета квот можно считать только один раз.

С июня также будет происходить переутверждение критериев критичности. Но, по словам Руслана Ружицкого, будут ли качество существенные изменения, что уменьшат количество критических предприятий – пока неизвестно.

Кого могут мобилизовать?

В июне 2026 года не планируют изменений по призыву военнообязанных. То есть призвать могут человека, который соответствует возрасту, их специальность нужна армии, а ВВК признала их годными к службе. То есть Генеральный штаб должен быть формировать запрос на призыв военнообязанных, учитывая конкретные специальности, опыт человека и необходимой подготовки.

Важно! Для большинства граждан предельный возраст мобилизации составляет 60 лет. Для высшего офицерского состава его увеличивают до 65 лет, если человек пригоден по здоровью.

Мужчины, в возрасте от 18 до 24 лет могут подписать контракт добровольно. Но после срочной службы или прохождения военной кафедры граждане и до достижения 25 лет будут считаться военнообязанными и могут мобилизоваться уже на общих основаниях.

Не подлежат мобилизации мужчины призывного возраста, имеющие инвалидность I – III групп или признаны непригодными к военной службе.

Также мобилизовать не могут многодетных родителей, опекунов детей и недееспособных родственников с инвалидностью

Если в супружестве есть два военнослужащих, то освобождение от службы может получить один из них для воспитания несовершеннолетних детей.

Призвать не могут тех, у кого близкие родственники (муж, жена, дети, родители, дед, бабушка, родные братья или сестры) погибли или пропали без вести в результате военных действий.

Временную отсрочку от мобилизации имеют студенты и преподаватели и работники критически важных предприятий и организаций.

Кто может выехать за границу в июне?

Во время военного положения в Украине большинство мужчин в возрасте от 18 до 60 лет ограничены в выезде за границу. Однако разрешение действует для мужчин от 18 до 22 лет. Кроме того, все мужчины, старше 60 лет, имеют право на выезд за границу. Военнослужащие могут пересекать границу для отпуска или обучения, если имеют соответствующее разрешение от воинской части.

Теперь появился электронный ресурс, где граждане могут проверить ограничения на выезд за границу. В июне уже действует сервис “Личный кабинет” от Госпогранслужбы. Люди могут самостоятельно и оперативно узнавать, есть ли у них временные ограничения на выезд за границу. Речь идет не только об ограничении из-за военного положения, но и из-за запрета, наложенного судом или исполнительной службой.

Мобилизуют ли после 50 лет?

Мужчины, достигшие 50 – 55 лет, мобилизуются на общих основаниях. Если человек полезен для армии, то призвать его можно и в 59 лет.

Однако такие военнообязанные часто служат не на передовой в штормовых подразделениях, а в тыловых структурах.