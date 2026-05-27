Офицер Винницкого областного ТЦК и СП подполковник Максим Лещук рассказал "Суспільному", где именно могут проверять документы и какие действия предусмотрены в случае выявления нарушений или несоответствий.

В каких местах проверяют документы военнообязанных?

По словам представителя ТЦК, проверка документов может проводиться:

по месту жительства;

на работе;

в общественных местах;

в общественных зданиях;

на блокпостах;

в пунктах пересечения государственной границы.

Лещук уточнил, что к процессу оповещения по месту жительства иногда привлекаются представители органов местного самоуправления. Также в группы могут входить:

представители ТЦК;

работники полиции;

представители районных администраций;

представители местного самоуправления.

Во время проверки уполномоченные лица выясняют, находится ли гражданин на воинском учете и соответствуют ли его данные информации в государственном реестре.

Если оказывается, что лицо имеет статус нарушителя правил воинского учета, или оказывается несоответствие его учетных данных в бумажном документе (ведь в электронном они, в принципе, должны быть уже уточнены и синхронизированы с реестром, который мы видим у себя), то это является основанием для вручения повестки и сопровождения гражданина в территориальный центр для уточнения информации,

– сказал Максим Лещук.

В ТЦК отметили, что особое внимание обращают на соответствие бумажных документов данным в электронном реестре. Если обнаруживаются расхождения или человек имеет статус нарушителя правил воинского учета, это может стать основанием для вручения повестки.

Представитель ТЦК также обратил внимание, что их существует несколько видов и все они имеют разную цель.

"Повестки могут вручаться для прибытия в ТЦК с целью взятия на воинский учет, уточнения военно-учетных данных, прохождения медицинского осмотра или призыва на военную службу. Это все разные виды повесток, которые имеют разную цель. Такая ситуация возникает, например, если данные в бумажных документах не соответствуют информации в реестре", – резюмировал он.

В ТЦК призывают военнообязанных своевременно обновлять свои данные и следить за соответствием информации в бумажных документах и государственных реестрах. Это позволяет избежать недоразумений во время проверок и ускоряет процедуры воинского учета.

Кто имеет наибольшие шансы получить повестку в июне?

В Украине во время общей мобилизации очередность призыва определяет Генеральный штаб ВСУ в соответствии с потребностями армии и ситуации на фронте. Юрист Марина Бекало объяснила, что ТЦК получают отдельные мобилизационные планы по количеству людей и необходимых специальностей для доукомплектования подразделений.

По ее словам, в первую очередь могут мобилизовать военнообязанных, которые уже имеют боевой опыт или ранее проходили службу. Такие люди не требуют длительной базовой подготовки и могут быстрее приобщиться к выполнению задач.

Также одним из главных приоритетов остаются специалисты дефицитных специальностей. В частности, армия нуждается в специалистах в сферах связи, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, медицины, инженерии, логистики и технического обеспечения.

Особое внимание уделяют военнообязанным, которых ВВК признала годными к службе и которые не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования. В то же время в Генштабе отмечают, что приоритеты мобилизации могут меняться в зависимости от развития боевых действий и текущих потребностей украинской армии.