В первую очередь внимание уделяют нескольким категориям. Об этом в комментарии для ТСН рассказала юрист Марина Бекало.

Кого могут мобилизовать в первую очередь?

Именно Генштаб определяет, сколько людей и каких специальностей необходимо привлечь для комплектования подразделений в разных регионах страны.

После этого ТЦК получают соответствующие мобилизационные задания. Мобилизационные планы не публикуют в открытом доступе, поскольку они относятся к служебной информации.

Информация о конкретных объемах мобилизации, региональные показатели и потребности в специалистах имеет ограниченный доступ из-за вопросов безопасности. Впрочем, на практике существуют категории военнообязанных, которых могут мобилизовать прежде всего,

– отметила Бекало.

Прежде всего речь идет о людях, которые уже имеют боевой опыт или проходили военную службу ранее. Такие граждане не требуют длительной базовой подготовки, поэтому могут быстрее интегрироваться в подразделения.

Также одним из ключевых приоритетов остаются военнообязанные с дефицитными специальностями. В частности, армия нуждается в специалистах в сфере связи, радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем, медицины, инженерных направлений, логистики и технического обеспечения.

Особое внимание уделяют людям, которых военно-врачебная комиссия признала годными к службе по состоянию здоровья. Прежде всего мобилизации могут подлежать военнообязанные, которые не имеют законных оснований для отсрочки или бронирования.

Кроме того, решение о конкретном месте службы часто зависит от имеющегося опыта, образования и профессиональных навыков человека. Часть мобилизованных могут направлять не непосредственно в боевые подразделения, а в структуры обеспечения, штабов, медицинских частей или подразделений технической поддержки.

В Генеральном штабе неоднократно отмечали, что мобилизация в Украине происходит в соответствии с текущими потребностями войска и ситуации на фронте. Именно поэтому перечень специальностей и категорий, которые являются приоритетными, может меняться в зависимости от развития боевых действий и потребностей обороны государства.

Кого точно не мобилизуют летом 2026 года?

В Украине летом 2026 года мобилизации не подлежат отдельные категории граждан, определенные законом. Прежде всего это касается мужчин до 25 лет, если они не проходили военную службу, не имеют военной подготовки и не находятся в запасе.

Также не мобилизуют мужчин старше 60 лет, хотя для высшего офицерского состава срок службы могут продлить до 65 лет. Кроме этого, в Украине действуют специальные контракты для людей в возрасте 60+, которые позволяют добровольно проходить службу при условии пригодности по состоянию здоровья.

К категориям, которые не подлежат мобилизации или могут получить отсрочку, относятся:

люди с инвалидностью;

студенты дневной и дуальной формы обучения;

многодетные родители;

граждане, которые ухаживают за родственниками с тяжелыми заболеваниями;

отдельные категории педагогов и ученых;

забронированные работники критически важных предприятий.

В то же время существуют исключения: мужчин моложе 25 лет могут мобилизовать, если они уже служили или имеют статус военнообязанных. Женщин в Украине, по-прежнему, не мобилизуют принудительно, однако они могут добровольно присоединиться к Силам обороны.